Le Alpi e Prealpi tra Italia e Slovenia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le Alpi e Prealpi tra Italia e Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIULIE

le alpi e prealpi bergamasche (dette anche alpi e prealpi orobie o alpi e prealpi lombarde centrali) sono una sezione delle alpi, poste a sud della catena... Definisce come alpi giulie il 58º gruppo delle alpi orientali e ne indica un'estensione paragonabile alle alpi giulie, prealpi giulie e prealpi slovene... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

