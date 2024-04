La Soluzione ♚ Le Prealpi bergamasche La definizione e la soluzione di 6 lettere: Le Prealpi bergamasche. OROBIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le prealpi bergamasche: Le Alpi Orobie sono una sottosezione delle Alpi e Prealpi Bergamasche. Si estendono nelle province di Bergamo, Lecco, Sondrio e Brescia e sono limitate a nord dalla sponda meridionale della Valtellina inferiore che dal passo dell'Aprica si spinge in direzione ovest sino all'insenatura di Piona (all'estremità settentrionale del lago di Como). La vetta più alta è il Pizzo Coca che raggiunge i 3.050 m s.l.m. Aggettivo Significato e Curiosità su: Le Alpi Orobie sono una sottosezione delle Alpi e Prealpi Bergamasche. Si estendono nelle province di Bergamo, Lecco, Sondrio e Brescia e sono limitate a nord dalla sponda meridionale della Valtellina inferiore che dal passo dell'Aprica si spinge in direzione ovest sino all'insenatura di Piona (all'estremità settentrionale del lago di Como). La vetta più alta è il Pizzo Coca che raggiunge i 3.050 m s.l.m. orobico m sing (geografia) relativo alla città di Bergamo Sillabazione o | rò | bi | co Pronuncia IPA: /o'rbiko/ Etimologia / Derivazione deriva da Orobi dal latino Orobii Altre Definizioni con orobie; prealpi; bergamasche; Le Prealpi con la Presolana; Le Alpi con il Pizzo Coca; Le Alpi e Prealpi tra Italia e Slovenia; Cerca altre soluzioni cruciverba

OROBIE

