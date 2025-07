Passo delle Alpi Retiche nei cruciverba: la soluzione è Stelvio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Passo delle Alpi Retiche' è 'Stelvio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STELVIO

Curiosità e Significato di Stelvio

La parola Stelvio è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stelvio.

Perché la soluzione è Stelvio? Il Passo delle Alpi Retiche, conosciuto anche come Stelvio, è uno dei valichi alpini più iconici d'Italia. Situato tra Lombardia e Alto Adige, rappresenta un collegamento strategico tra Italia e Svizzera, offrendo panorami mozzafiato e sfide per ciclisti e automobilisti. Simbolo di passaggio e avventura, il nome evoca l'immensa bellezza delle montagne retiche e il fascino delle alte quote.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un passo delle Alpi ReticheUn valico stradale delle Alpi ReticheUn gruppo montuoso delle Alpi ReticheGruppo montuoso delle Alpi ReticheCon Lepontine e Retiche formano le Alpi Centrali

Come si scrive la soluzione Stelvio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Passo delle Alpi Retiche", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

V Venezia

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S L I R O S G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SGOLARSI" SGOLARSI

