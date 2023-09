Avevano corso in Slovenia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avevano corso in Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TALLERI

Significato/Curiosita : Avevano corso in slovenia

Riferimento. lo sloveno o lingua slovena (rispettivamente slovenšcina e slovenski jezik) è una lingua slava meridionale parlata in slovenia e nelle zone... Argomento in dettaglio: talleri tedeschi. la massima produzione di talleri ebbe luogo nel xvi e xvii secolo con i cosiddetti "talleri multipli", chiamati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

