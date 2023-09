Si festeggia il 31 ottobre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si festeggia il 31 ottobre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : HALLOWEEN

Significato/Curiosita : Si festeggia il 31 ottobre

Custodi. il 7 ottobre è la solennità della vergine del rosario. il 12 ottobre viene festeggiato il columbus day. il 31 ottobre si festeggia halloween... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi halloween (disambigua). la neutralità di questa voce o sezione sugli argomenti religione e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si festeggia il 31 ottobre : festeggia; ottobre; Si festeggia no il primo Novembre; Si festeggia no a guerra finita; festeggia no il Purim; festeggia l onomastico il 12 giugno; I festeggia menti per il goleador; festeggia no gli sposi; Si festeggia il 6 Gennaio; È in vigore da marzo a ottobre ; ottobre in breve; Uno celebre fu quello della Borsa di New York nell ottobre del 1929; Sul calendario il 18 ottobre ; In Italia entra in vigore ogni fine ottobre ; Si riempiono in ottobre ; ottobre sul datario;

Cerca altre Definizioni