È una pratica alternativa alla valigia - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ZAINO

Dello schwa, su valigia blu. url consultato il 7 marzo 2022. ^ il difficile dibattito in italia per un linguaggio inclusivo, su valigia blu. url consultato... Uno zaino è, nella sua forma più semplice, una sacca in tessuto caricata sulle spalle di una persona e assicurata con due fasce che vanno sopra le spalle...