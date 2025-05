Una pratica alternativa alla valigia nei cruciverba: la soluzione è Zaino

ZAINO

Curiosità e Significato di "Zaino"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Zaino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Lo zaino è un contenitore portatile, in genere realizzato in tessuto resistente, progettato per essere indossato sulla schiena attraverso spallacci. È utilizzato per trasportare oggetti personali, libri, attrezzatura sportiva o da trekking, ed è una scelta comune per viaggi leggeri e attività quotidiane.

Come si scrive la soluzione: Zaino

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una pratica alternativa alla valigia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Z Zara

A Ancona

I Imola

N Napoli

O Otranto

