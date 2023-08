Una pratica terapeutica alternativa di origine giapponese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pratica terapeutica alternativa di origine giapponese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REIKI

Significato/Curiosita : Una pratica terapeutica alternativa di origine giapponese

, ) è una pratica spirituale usata come forma terapeutica alternativa per il trattamento di malanni fisici, emozionali e mentali. una revisione sistematica... Illustrativo. wikipedia non dà consigli medici: leggi le avvertenze. il reiki (, ,, ) è una pratica spirituale usata come forma terapeutica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una pratica terapeutica alternativa di origine giapponese : pratica; terapeutica; alternativa; origine; giapponese; La si pratica sminuendo i propri meriti; Si pratica no in pedana o a cavallo; I mezzi con cui si pratica l offshore; Si pratica lanciandosi; Si pratica negli allevamenti; L igiene e l utilità terapeutica di un ambiente; Un sinonimo di alternativa ; In molte città è un alternativa alla bici; Un alternativa al caffè; La alternativa sarda al limoncello; Un alternativa alla aragosta; Comune di Viterbo di origine etrusca; Lo è di origine Melania Trump; Un tipo di cane piccolo e robusto d origine cinese; Un decotto psichedelico di origine sudamericana; Una famiglia di pittori di origine fiamminga del 700; Famoso metodo d insegnamento musicale giapponese ; Tsutomu noto fumettista giapponese ; Come dire giapponese ; L arte giapponese di piegatura della carta; Precede Jima nel nome di un isola giapponese dove si svolse una storica battaglia;

