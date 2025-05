Un alternativa alla valigia nei cruciverba: la soluzione è Zaino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un alternativa alla valigia' è 'Zaino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZAINO

Curiosità e Significato di "Zaino"

Vuoi sapere di più su Zaino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Zaino.

Uno zaino è un contenitore portatile, solitamente fatto di tessuto e rettangolare, dotato di spallacci per essere indossato sulla schiena. È progettato per trasportare oggetti personali, come libri, indumenti o attrezzature, ed è spesso utilizzato per escursioni, viaggi o nel quotidiano. Rispetto a una valigia, offre maggiore praticità e libertà di movimento.

Come si scrive la soluzione: Zaino

Hai trovato la definizione "Un alternativa alla valigia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Z Zara

A Ancona

I Imola

N Napoli

O Otranto

