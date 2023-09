Pianta i chiodi negli zoccoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta i chiodi negli zoccoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MANISCALCO

Significato/Curiosita : Pianta i chiodi negli zoccoli

Inselvatichiti possiedono zoccoli di straordinaria solidità e salute, che permettono qualsiasi andatura su qualsiasi tipo di terreno. lo zoccolo del cavallo è costituito... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi maniscalco (disambigua). il maniscalco è l'artigiano che esercita l'arte della mascalcia, ossia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

