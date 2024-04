La Soluzione ♚ Negozio di tessuti e lenzuola La definizione e la soluzione di 7 lettere: Negozio di tessuti e lenzuola. TELERIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Negozio di tessuti e lenzuola: Il telero è un tipo di pittura con colori a olio, che utilizzava tele di vaste proporzioni, in lino o canapa, montate su telaio di legno e applicate direttamente a una parete: questa tecnica pittorica fu ideata dai pittori di Venezia e fu usata poi dagli artisti di molte altre zone in Italia. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il telero è un tipo di pittura con colori a olio, che utilizzava tele di vaste proporzioni, in lino o canapa, montate su telaio di legno e applicate direttamente a una parete: questa tecnica pittorica fu ideata dai pittori di Venezia e fu usata poi dagli artisti di molte altre zone in Italia. telaio ( approfondimento) m sing (pl.: telai) (meccanica) (tessile) (abbigliamento) strumento per tessere che fabbrica tessuti attraverso l'intreccio di trama e ordito telaio a mano: telaio mosso con i pedali o con la mano (tecnologia) (ingegneria) struttura portante di un mezzo di trasporto (edilizia) (architettura) elemento di raccordo in varie strutture telaio della porta, della finestra Sillabazione te | là | io Pronuncia IPA: /te'lajo/ Etimologia / Derivazione dal latino medievale telarium, derivazione di tela ossia "tela" Sinonimi macchina tessile

( per estensione ) intelaiatura, struttura, armatura, ossatura, scheletro

intelaiatura, struttura, armatura, ossatura, scheletro di autoveicolo) châssis Parole derivate autotelaio, controtelaio, intelaiare, intelaiatura, telero Altre Definizioni con teleria; negozio; tessuti; lenzuola; Il negozio inglese; Un negozio per signore; Punteggiano certi tessuti; Se ne fanno ricchi tessuti; La fodera sotto le lenzuola; Si prepara con le lenzuola; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Negozio di tessuti e lenzuola

TELERIA

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Negozio di tessuti e lenzuola' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.