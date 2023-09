Non va certamente confusa con I intelligenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non va certamente confusa con I intelligenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FURBIZIA

Significato/Curiosita : Non va certamente confusa con i intelligenza

Straordinaria intelligenza, ne guidò la formazione, prestandogli diversi trattati di livello universitario che il giovane fermi lesse con grande passione... Disorientare gli avversari tramite finte, si distingue anche per l'istinto e la furbizia con cui gioca. cresciuto nel settore giovanile del colón (sf), debutta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

