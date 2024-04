La definizione e la soluzione di 6 lettere: Certamente mortali. LETALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'iniezione letale è uno strumento per l'esecuzione delle condanne a morte, utilizzato in vari stati odierni, tra cui gli Stati Uniti d'America, per eseguire la condanna capitale decretata dalla giuria e formalizzata dal giudice al condannato. Fu introdotta per la prima volta in Oklahoma e nel Texas, e in quest'ultimo avvenne la prima esecuzione il 7 dicembre 1982 quando fu giustiziato Charles Brooks.Dal 1996 l'iniezione letale è entrata anche nella costituzione della Repubblica Popolare Cinese e, nel 1998, se ne è avuto il primo utilizzo dopo che nei due anni precedenti alcuni ricercatori cinesi ne hanno studiato il metodo più efficace per ...

letali m pl

plurale di letale

Sillabazione

le | tà | li

Etimologia / Derivazione

vedi letale

Sinonimi

mortali, fatali

(per estensione) dannosi, nocivi, pericolosi, distruttivi, devastanti, funesti, micidiali, deleteri

