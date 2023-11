La definizione e la soluzione di: Dove regna certamente qualcosa non va. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MALCONTENTO

Significato/Curiosita : Dove regna certamente qualcosa non va

Aver commesso qualcosa (stare con due piedi in una scarpa). durare come un gatto in tangenziale espressione riferita a qualcosa che non può durare, che... Aver commesso(stare con due piedi in una scarpa). durare come un gatto in tangenziale espressione riferita achepuò durare, che... L'inverno del malcontento (in inglese Winter of Discontent) si riferisce all'inverno del 1978-1979 nel Regno Unito, durante il quale si sono verificati scioperi diffusi da parte dei sindacati del settore pubblico che chiedevano aumenti salariali più elevati, a seguito dei limiti salariali e dei continui limiti di retribuzione del governo laburista guidato da James Callaghan contro l'opposizione del Trades Union Congress di controllare l'inflazione, durante l'inverno più freddo degli ultimi 16 anni. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dove regna certamente qualcosa non va : dove; regna; certamente; qualcosa; C è dove e è folla; dove si ha l abito; dove ti trovi anatra; La Susanna che ha scritto Va dove ti porta il cuore; L abitazione di proprietà dove si risiede; regna dove tutti comandano; regna dove regna la pace; Vi regna il leone; regna dopo la catastrofe; Si dice di casa in cui regna il caos; certamente mortali; Non va certamente confusa con I intelligenza; Una cosa cosi ha certamente pochi eguali; Ma sì certamente ; Non bisogna certamente affidarli a Pulcinella; Fa tornare di moda qualcosa del passato; In qualcosa e in tutto; Non c è da sperare che impari qualcosa ; Il Jack del film qualcosa è cambiato; Riferirsi a qualcosa senza nominarla espressamente;

Cerca altre Definizioni