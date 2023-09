È incorporato in tutti i telefoni cellulari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È incorporato in tutti i telefoni cellulari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MICROFONO

Significato/Curiosita : E incorporato in tutti i telefoni cellulari

Ad accordi presi tra i produttori di cellulari e i gestori delle mappe globali gps, si possono utilizzare i telefoni cellulari (con antenna gps interna... Del microfono a condensatore sono: conferenze, televisione (microfoni lavalier e capsule per radiomicrofoni), traduzioni simultanee ecc. il microfono lavalier... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È incorporato in tutti i telefoni cellulari : incorporato; tutti; telefoni; cellulari; incorporato in una parete; Ornamenti con ritratto incorporato ; È incorporato nei registratori tascabili; Nel 1998 ha incorporato o l Agip; Riserva sorprese a tutti ; Si scrive tutti i giorni; Guarda sempre tutti i propri attori dall alto in basso; Alcuni non tutti ; Sta a tutti sott occhio; Il metallo per il doppino telefoni co; Gestore di telefoni a cellulare; È lo standard 2G della telefoni a mobile; Si dice spesso alla telefoni sta che risponde alla chiamata; Trasferisce su linee telefoni che i dati del computer; Personalizza i cellulari ; Un programma per cellulari ; Alghe unicellulari marine e d acqua dolce; Un rinnovo da cellulari ; La telefonia dei cellulari ;

Cerca altre Definizioni