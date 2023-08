Incorporato in una parete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incorporato in una parete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MURATO

Significato/Curiosita : Incorporato in una parete

57 m dal pavimento e scende in quelle laterali sino ai 2,13 m della parete posteriore trasparente. inoltre, sulla parete frontale si trovano la linea... Disambiguazione – se stai cercando il termine araldico di modifica, vedi murato (araldica). murato (in corso muratu) è un comune francese di 617 abitanti situato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

