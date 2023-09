Iacopo architetto e scultore del 500 detto il Sansovino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iacopo architetto e scultore del 500 detto il Sansovino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TATTI

Significato/Curiosita : Iacopo architetto e scultore del 500 detto il sansovino

Andrea sansovino e antonio da sangallo il giovane. la costruzione, orientata secondo l'asse tradizionale est-ovest, fu iniziata su probabile progetto del veneziano... Villa i tatti si trova in via vincigliata 26 a firenze, vicina al confine comunale con fiesole. già residenza dello storico dell'arte bernard berenson... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Iacopo architetto e scultore del 500 detto il Sansovino : iacopo; architetto; scultore; detto; sansovino; La città umbra in cui nacque fra iacopo ne; iacopo Robusti pittore del 500; Vi nacque fra iacopo ne; I concittadini di fra iacopo ne; iacopo da : poeta del sec XIII inventore del sonetto; Un Saarinen architetto ; Ottorino architetto udinese del 900; Un architetto tra i massimi esponenti dell Art nouveau; Stile architetto nico; Il Foster architetto ; Una tecnica scultore a; Henry scultore ; Il Rodin scultore francese; Pietro scultore ; Relativo all antico scultore greco Skopas; Vien detto frassino della manna; È detto anche calla selvatica; Apposta per questo scopo detto alla latina; Sbocca a sud di San Benedetto nelle Marche; Così era detto Giovan Battista Trotti pittore rinascimentale; Il casato d un sansovino ; È famosa quella del sansovino , a Venezia; Iacopo detto sansovino ; Quella del sansovino si trova alla base del campanile di San Marco a Venezia;

Cerca altre Definizioni