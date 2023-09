Non toccati da nessuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non toccati da nessuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTATTI

Significato/Curiosita : Non toccati da nessuno

Comunica a giuseppe di aspettare un bambino sostenendo di non essere stata toccata da nessun uomo. il film è stato girato in gran parte in puglia a bitonto... Degli ampi poteri che possiede l’equivalente tedesco. rimangono invece intatti i poteri amministrativi dei länder, cui è affidata l'applicazione delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Non toccati da nessuno : toccati; nessuno; toccati negli interessi; Vasta area in cui sono stoccati rifiuti; toccati leggermente; toccati appena; Non soggetta a nessuno ; La firma di nessuno ; Per Polifemo era nessuno ; nessuno lo costruirebbe senza ascensori; Non voler più vedere nessuno ;

Cerca altre Definizioni