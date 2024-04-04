Detto di tariffa senza riduzione

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Detto di tariffa senza riduzione' è 'Intera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTERA

Perché la soluzione è Intera? La parola intera si riferisce a una tariffa applicata senza alcuna riduzione o sconto. Quando si parla di una tariffa intera, si indica il costo pieno e originale di un servizio o prodotto, senza deduzioni o agevolazioni di alcun tipo. Questa espressione viene spesso utilizzata nel contesto di tariffe ufficiali o standard, dove il prezzo stabilito rappresenta l'importo completo. La voce intera si contrappone a quelle con sconti o riduzioni, evidenziando la cifra senza modifiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Detto di tariffa senza riduzione". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Detto di tariffa senza riduzione nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Intera

Quando la definizione "Detto di tariffa senza riduzione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Detto di tariffa senza riduzione" conferma che la soluzione 'Intera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Intera

I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Detto di tariffa senza riduzione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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