La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una scienza bellica. TATTICA - STRATEGIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Una tattica è un metodo utilizzato per conseguire degli obiettivi. Concettualmente si può parlare di tattica in vari campi: nella guerra (la tattica militare o, in mare, la tattica navale), in un duello, ma anche in economia, nel commercio, nello sport (ad esempio la tattica negli scacchi), nelle attività ludiche e in una grande varietà di altri campi, come ad esempio la negoziazione. Può rientrare nell'ambito di una strategia.

tattica f sing

femminile di tattico

Sostantivo

tattica m sing (pl.: tattiche)

(sport) tattica di gioco: secondo la preparazione dovuta, è il complesso delle studiate caratteristiche di attacco, difesa e/o delle specifiche marcature nonché dei ruoli dei giocatori o sportivi (militare) sul campo di battaglia, l'ordine delle truppe e/o dei soldati secondo schemi specifici (per estensione) complesso delle maniere di agire considerate più idonee all'ottenimento di uno specifico fine (gergale) metodo di comportamento o atteggiamento non spontanei ed appunto già considerati, per esempio precedentemente all'incontro o in merito alle relazioni sociali con qualcuno

Sillabazione

tàt | ti | ca

Pronuncia

IPA: /'tattika/

Etimologia / Derivazione

dal greco tat

Sinonimi

(aggettivo) strategica

strategica ( senso figurato ) scaltra, accorta, astuta, furba

scaltra, accorta, astuta, furba ( senso figurato ) indovinata, azzeccata, felice

indovinata, azzeccata, felice ( senso figurato ) (di azione, manovra) studiata, calcolata, ponderata

studiata, calcolata, ponderata (sostantivo) comportamento, disposizione strategia, logistica, manovra, schieramento

comportamento, disposizione strategia, logistica, manovra, schieramento ( per estensione ) metodo, procedimento, criterio, condotta

metodo, procedimento, criterio, condotta diplomazia, furberia, abilità, prudenza, scaltrezza, accortezza, astuzia, destrezza, sagacia

Contrari

(aggettivo) ( senso figurato ) sciocca, stupida

sciocca, stupida ( senso figurato ) sbagliata

sbagliata (senso figurato) (di azione, manovra) improvvisata, estemporanea

Parole derivate

pretattica, tatticamente

Contrari

avventatezza, impaccio, imprevidenza, imprudenza, leggerezza,

improvvisazione, estro

sconsideratezza

(per estensione) prontezza

Termini correlati