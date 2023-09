Un grosso tasto del computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grosso tasto del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INVIO

Il lisa è un personal computer progettato da apple computer agli inizi degli anni ottanta. è stato presentato il 19 gennaio 1983 e messo in vendita nel... Il tasto invio invio (nelle tastiere inglesi return o enter, in passato indicato raramente con immiss) è un tasto presente in quasi tutte le tastiere...