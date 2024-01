La Soluzione ♚ Un tasto come Ctrl e Alt

La definizione e la soluzione di: Un tasto come Ctrl e Alt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un tasto come ctrl e alt: (ctrl sinistro) si trova sotto il tasto maiuscolo ( maiuscolo) di sinistra, e a sinistra del tasto alt (alt) di sinistra; quello più a destra (ctrl destro)... Italiano Acronimo / Abbreviazione Curiosità su: (ctrl sinistro) si trova sotto il tasto maiuscolo ( maiuscolo) di sinistra, e a sinistra del tasto alt (alt) di sinistra; quello più a destra (ctrl destro)... Esc Tasto speciale sulla tastiera di un computer, è l'abbreviazione di Escape. Negli ambienti DOS e Windows, premendo tale tasto si cancella l'operazione corrente.

Altre risposte : esc; tasto; come; ctrl;

