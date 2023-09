Spostamento di data - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spostamento di data. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RINVIO

Significato/Curiosita : Spostamento di data

Termine al secondo membro è la densità di corrente di polarizzazione. la corrente di spostamento che attraversa una data superficie s {\displaystyle s} è allora... Il rinvio pregiudiziale (ex art. 267 tfue) alla corte di giustizia dell'unione europea viene provocato con ordinanza del giudice nazionale (ivi compresa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Spostamento di data : spostamento; data; spostamento apparente di un oggetto rispetto a un riferimento quando lo si osserva da due punti diversi; Un breve spostamento di piacere; Il fantascientifico spostamento di cui si servono i personaggi di Star Trek; Un brusco spostamento laterale; spostamento politico; L Opus fondata da Josemaria Escrivà; Non è mai andata ; Raccomandata corta; Lunedi nel data rio; Quella in Emmaus è ricordata nel Vangelo;

