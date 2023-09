Si dice di bevitore accanito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di bevitore accanito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPUGNA

Significato/Curiosita : Si dice di bevitore accanito

Contadini, largo di spalle, dall'aspetto distinto, ma dall'indole burbera, amante della buona cucina, bevitore accanito e fumatore di pipa. il suo metodo... Titolo. spugna – animale marino del phylum porifera spugna – tessuto per asciugamani e accappatoi spugna – accessorio per pulire o lavarsi spugna – nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

