OLMI

Curiosità e Significato di "Olmi"

Approfondisci la parola di 4 lettere Olmi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Ermanno Olmi è un noto regista e sceneggiatore italiano, riconosciuto per il suo stile poetico e le sue opere che esplorano tematiche umane e sociali. Il suo film La leggenda del santo bevitore (1988), basato su un racconto di Joseph Roth, narra la storia di un uomo che cerca la redenzione attraverso la generosità e la spiritualità.

