La definizione e la soluzione di 6 lettere: La getta il manager del pugile sconfitto. SPUGNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Porifera (Grant, 1836, dal latino "portatore di pori") è un phylum animale, che comprende gli organismi comunemente noti come spugne. Si tratta di organismi pluricellulari, aventi un corpo ricco di pori e canali che permettono all'acqua di circolare attraverso essi; sono costituiti da un sacco, o spongocele, strutturato come un composto gelatinoso, il mesoilo, collocato tra due strati sottili di cellule, il coanoderma, interno e il pinacoderma, esterno. Le cellule non differenziate nel mesoilo, o archeoblasti, in grado di trasformarsi ad assumere funzioni specializzate, possono migrare tra gli strati di cellule principali e il mesoilo. ...

spugna ( approfondimento) f sing (pl.: spugne)

(zoologia) animale marino del phylum Porifera, la sua classificazione scientifica è Porifera ( tassonomia) (tessile) tessuto per asciugamani e accappatoi così chiamato per la capacità di assorbire grandi quantità di acqua accessorio per pulire o lavarsi, costituito da materiale morbido e poroso, e particolarmente adatto per assorbire acqua e soluzioni acquose

Voce verbale

spugna

terza persona singolare dell'indicativo presente di spugnare seconda persona singolare dell'imperativo di spugnare

Sillabazione

spù | gna

Pronuncia

IPA: /'spua/

Etimologia / Derivazione

(animale marino) Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

(tessuto per asciugamani) Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

(oggetto per la pulizia) per estensione dato che le prime spugne per la pulizia erano fatte con le spugne marine

per estensione dato che le prime spugne per la pulizia erano fatte con le spugne marine (verbo) vedi spugnare

Sinonimi

poroso, a buchi, bucherellato, assorbente, permeabile, poroso

Contrari

impermeabile, denso, compatto, massiccio

Parole derivate

spugnoso

Varianti

(antico) spungia

