Accanito fumatore - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : TABAGISTA

Significato/Curiosita : Accanito fumatore

Comunità scientifica a favore di oppenheimer. oppenheimer era un accanito fumatore e gli fu diagnosticato un cancro alla gola alla fine del 1965.