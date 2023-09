I brillanti usati in bigiotteria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I brillanti usati in bigiotteria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STRASS

Significato/Curiosita : I brillanti usati in bigiotteria

Madre scoppia in una risata sarcastica per come è riuscita a imbrogliare il venditore, avendo pure rubato a sua volta della bigiotteria, mentre kim appare... Austria) straß im straßertale – comune nel distretto di krems-land (bassa austria) strass im zillertal – comune nel distretto di schwaz (tirolo) straß in steiermark... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : I brillanti usati in bigiotteria : brillanti; usati; bigiotteria; Un dipinto eseguito con brillanti resine sintetiche; brillanti per i lustrini; Lucido di brillanti na; Tali sono le facce superiori dei normali brillanti ; I... brillanti della penna; Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali; lo all accusati vo; Je all accusati vo; Bastoni usati come armi; Accusati ingiustamente;

Cerca altre Definizioni