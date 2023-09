Animale a sette teste che tagliate rinascevano più feroci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale a sette teste che tagliate rinascevano più feroci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IDRA

Significato/Curiosita : Animale a sette teste che tagliate rinascevano piu feroci

Echidna. questo mostro era immortale e aveva sette (o nove) teste, di cui una immortale, mentre le altre rinascevano appena recise. divorava chiunque capitasse... L'idra di lerna (in greco antico: da, hýdra) è un mostro leggendario della mitologia greca e romana che appare principalmente nei miti riguardanti eracle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Animale a sette teste che tagliate rinascevano più feroci : animale; sette; teste; tagliate; rinascevano; feroci; animale tti acquatici; Uno studioso del regno animale ; animale dormiglione; L animale al quale si paragona una persona maligna e malvagia; Detto di animale rapace; Una delle sette Meraviglie; Nato a Firenze il 22 sette mbre 1975 è uno scrittore e drammaturgo italiano; Pompilio tra i sette re di Roma; Supera la prova di maturità a sette mbre; Un gioco a carte simile al sette e mezzo; Il mostro dalle sette teste ucciso da Ercole; Vive proteste ; Lo è il dio induista Agni date le sue teste ; Un martello a due teste spesso ligneo; Cori di proteste ; tagliate lle valtellinesi di grano saraceno; tagliate lle alla romana; Condimento per le tagliate lle; tagliate lle bicolori; Relazioni dettagliate ; Divorare dilaniando coi denti come animali feroci ; Esecuzioni sommarie compiute da folle inferoci te; Contrassegnato da feroci a e crudeltà; Il Nicola premio Strega 2015 con La feroci a; Quelle da soma non sono feroci ;

Cerca altre Definizioni