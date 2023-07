Il mostro dalle sette teste ucciso da Ercole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mostro dalle sette teste ucciso da Ercole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDRA

L'idra, conosciuta come il mostro dalle sette teste, è una figura leggendaria nell'antica mitologia greca. Questa creatura spaventosa, figlia di Tifone e Equidna, era conosciuta per la sua ferocia e la sua abilità di rigenerare le teste tagliate. La sua uccisione fu un compito eroico affidato ad Ercole come uno dei suoi celebri dodici lavori. La battaglia tra Ercole e l'idra fu un confronto epico, poiché ogni volta che il semidio tagliava una testa, ne spuntavano due nuove al suo posto. Ercole, tuttavia, trovò un modo per sconfiggerla con l'aiuto del suo nipote Iolao, che bruciò le radici delle teste appena tagliate per impedirne la ricrescita. Alla fine, Ercole riuscì a tagliare tutte le teste e a bruciare il collo dell'ultima testa rimasta, sconfiggendo così l'idra. Questa leggenda mitologica ha da allora rappresentato un simbolo di coraggio e perseveranza nella lotta contro le avversità.

