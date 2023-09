Foglio usato per avvolgere pacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Foglio usato per avvolgere pacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INCARTO

Significato/Curiosita : Foglio usato per avvolgere pacchi

Lanciare il nastro da imballaggio che tiene in mano, circondare e avvolgere l'avversario per fermarlo sulle sue tracce (gum roll), prima di concludere la battaglia... La caramella si presenta di forma simil-parallelepipeda, avvolta in un incarto di colore rosso rubino che riporta, in colore dorato, la scritta del nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Foglio usato per avvolgere pacchi : foglio; usato; avvolgere; pacchi; Uscite dal portafoglio ; Rilascia il foglio rosa; Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostro; Claudio nominato direttore de Il foglio nel 2015; Proibitive per il portafoglio ; Un gas usato per la disinfezione di ambienti; È largamente usato per costruire contenitori; È causato da salmonelle; Quello di magnesio è usato come antiacido; Bicchiere usato per brindare; Per avvolgere i cibi; Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura; avvolgere con una striscia di tessuto; Ricoprire o avvolgere come un tessuto; Si usa per avvolgere oggetti; Si dice di certi spacchi vertiginosi; È usata per fare pacchi ; Polacchi senza pacchi ; Si occupa di consegnare i pacchi in spedizione; Fascicoli pacchi con libri o documenti;

Cerca altre Definizioni