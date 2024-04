La Soluzione ♚ Avvolgere con bende La definizione e la soluzione di 8 lettere: Avvolgere con bende. FASCIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Avvolgere con bende: 4/3/1943 è una canzone di Lucio Dalla e della Nuova Equipe 84, incisa nel 1971 e composta da Paola Pallottino oltre allo stesso Dalla. Presentata per la prima volta al Festival di Sanremo 1971, fu la rivelazione dell'edizione del festival, dove si classificò al 3º posto. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: 4/3/1943 è una canzone di Lucio Dalla e della Nuova Equipe 84, incisa nel 1971 e composta da Paola Pallottino oltre allo stesso Dalla. Presentata per la prima volta al Festival di Sanremo 1971, fu la rivelazione dell'edizione del festival, dove si classificò al 3º posto. fasciare (vai alla coniugazione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione fa | scià | re Pronuncia IPA: //fa'are/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino tardo fasciare Sinonimi ammantare, avvolgere, bendare, cingere, rivestire

contornare, serrare, .

( per estensione ) aderire

aderire (senso figurato) attorniare, cingere, circondare, legare, stringere

Contrari allentare, sfasciare, togliere

(senso figurato) slegare, svolgere Parole derivate fasciatura Altre Definizioni con fasciare; avvolgere; bende; Ridurre in pezzi; Foglio usato per avvolgere pacchi; Per avvolgere i cibi; Cerca altre soluzioni cruciverba

