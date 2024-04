La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il foglio del diploma. PERGAMENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La pergamena, detta anche cartapecora o carta pecudina, è una membrana ricavata dalla pelle di animale (agnello o vitello) non conciata e composta di collagene. Presenta una struttura coriacea ed elastica, per cui il degrado non avviene frequentemente. Fu utilizzata come supporto scrittorio fino al XIV secolo, quando venne gradatamente soppiantata dalla carta di canapa o d'altre fibre tessili. Oggi è ancora utilizzata come materiale di legatura.

pergamena ( approfondimento) f sing (pl.: pergamene)

membrana di pelle di ovino usata in passato come supporto di scrittura. Oggi più utilizzata per rilegature di lusso. Esistono anche pergamene artificiali ottenute da materiali sintetici o da carta

Sillabazione

per | ga | mè | na

Pronuncia

IPA: /perga'mna/

Etimologia / Derivazione

dal latino pergamena che deriva da Pergamenus cioè "di Pergamo", dal nome della città dell'attuale Turchia dove si iniziò ad utilizzarla al posto del papiro