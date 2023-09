Il Po lo divide dall Emilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Po lo divide dall Emilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VENETO

Significato/Curiosita : Il po lo divide dall emilia

Parma, reggio emilia, ferrara e rovigo). per la maggior parte del suo corso il po scorre su un territorio pianeggiante al quale dà il nome, la pianura... Vedi lingua veneta. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi veneto (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento veneto non cita... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

