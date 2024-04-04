Venti: soffiano dall equatore ai tropici

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Venti: soffiano dall equatore ai tropici' è 'Controalisei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTROALISEI

Perché la soluzione è Controalisei? Il controalisei rappresenta i venti che soffiano dall'equatore verso i tropici, portando aria calda e umida nelle zone interessate. Questi venti, influenzati dalla rotazione terrestre e dalla circolazione atmosferica, contribuiscono a regolare il clima delle regioni tropicali e subtropicali. La loro presenza determina condizioni di alta pressione e può influenzare i pattern meteorologici locali e globali. La loro azione è fondamentale nel ciclo atmosferico e nelle dinamiche climatiche delle aree sottostanti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Venti: soffiano dall equatore ai tropici". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Venti: soffiano dall equatore ai tropici nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Controalisei

In presenza della definizione "Venti: soffiano dall equatore ai tropici", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Venti: soffiano dall equatore ai tropici" conferma che la soluzione 'Controalisei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Controalisei

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma O Otranto A Ancona L Livorno I Imola S Savona E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Venti: soffiano dall equatore ai tropici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Controalisei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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