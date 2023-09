È abitata da eschimesi e lapponi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È abitata da eschimesi e lapponi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARTIDE

Significato/Curiosita : E abitata da eschimesi e lapponi

Degli iperborei o eschimesi: lapponi, parlanti delle lingue samoiede, eschimesi del labrador (penisola), abitanti delle isole curili e delle isole aleutine... Stesso argomento in dettaglio: mar glaciale artico, artide nordamericano e groenlandia. l'artide non è dunque un continente, come lo è invece l'antartide...