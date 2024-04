La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il ruminante dei Lapponi. RENNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La renna (Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)), nota anche come caribù in America del Nord, è un cervide delle regioni artiche e subartiche, con popolazioni sia stanziali sia migratrici; è l'unica specie del genere Rangifer (C.H. Smith, 1827). Sebbene nel complesso sia piuttosto diffusa e numerosa, alcune delle sue sottospecie sono rare e una di esse si è già estinta. Le renne variano considerevolmente per colore e dimensione. I palchi sono presenti in entrambi i sessi, sebbene nei maschi siano generalmente più grandi. Esistono comunque anche delle popolazioni in cui le femmine sono completamente prive di palchi. La caccia alle renne ...

renna ( approfondimento) f (pl.: renne)

(zoologia) (mammalogia) mammifero artiodattilo appartenente alla famiglia dei cervidi, fornito di palchi cornei cedui in entrambi i sessi che vive vicino nelle regioni polari; la sua classificazione scientifica è Rangifer tarandus ( tassonomia)

Sillabazione

rèn | na

Pronuncia

IPA: /'rnna/

Etimologia / Derivazione

dal francese renne che deriva dal norreno hrein che significa "cervo"

Citazione

Termini correlati

cervo, caribù, wapiti, capriolo, daino, alce

Iperonimi