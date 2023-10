I cavalli dei Lapponi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I cavalli dei Lapponi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RENNE

Sami (disambigua). i sami (sámit o sápmelaš in sami settentrionale), spesso chiamati erroneamente con l'esoetnonimo lappóni o làpponi, sono una popolazione... Femmine sono completamente prive di palchi. la caccia alle renne selvatiche e l'allevamento di renne semi-domestiche (per: la carne, il cuoio, i palchi, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : I cavalli dei Lapponi : cavalli; lapponi; Gli spettatori delle corse li puntano sui cavalli ; La roulotte per i cavalli ; Un concorso sulle corse dei cavalli nato nel 1948; Come il cavalli no nello stemma della Ferrari; Ghiottoneria per i cavalli ; Segue cani e cavalli ; Gioco con pedoni e cavalli ; Il ruminante addomesticato dai lapponi ; È abitata da eschimesi e lapponi ; Il cavallo dei lapponi ; Il ruminante che i lapponi addomesticano; Popolo della lapponi a; Stato in cui si trova la lapponi a; Ne fa parte la lapponi a;

