Storico villaggio francese presso Verdun - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Storico villaggio francese presso Verdun. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VARENNES

Significato/Curiosita : Storico villaggio francese presso verdun

Battaglia di verdun (disambigua). la battaglia di verdun (in francese bataille de verdun, afi: [ba'taj d v'dœ~]; in tedesco schlacht um verdun, afi: ['laxt... Riferimento. la tentata fuga del 20 e 21 giugno 1791, meglio nota come fuga di varennes, è un episodio importante della rivoluzione francese, consistente nel tentativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

