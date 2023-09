Ruvidi al tatto e nei modi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ruvidi al tatto e nei modi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASPRI

Significato/Curiosità : Ruvidi al tatto e nei modi

La parola "aspri" è un aggettivo che può essere utilizzato per descrivere oggetti, superfici o persone che sono ruvidi al tatto e, in senso più ampio, nel comportamento. Quando si applica alla texture, suggerisce una sensazione di asprezza o scabrosità al tatto, spesso dovuta a piccoli dettagli o protuberanze sulla superficie. Questa qualità può essere attribuita a materiali come la carta vetrata o il legno grezzo. Nel contesto comportamentale, "aspri" si riferisce a persone che possono essere rude, sgarbato o poco gentili nelle loro interazioni sociali. Può indicare una personalità poco accogliente o un atteggiamento poco diplomatico. In generale, l'uso di "aspri" per descrivere oggetti o comportamenti sottolinea una mancanza di levigatezza o di gentilezza, sia fisica che comportamentale.

Altre risposte alla domanda : Ruvidi al tatto e nei modi : ruvidi; tatto; modi; ruvidi tà problema; I più ruvidi peli di cavallo; I più ruvidi peli di cavallo; Sgradevoli, ruvidi ; ruvidi e pungenti; Ruvido al tatto ; Mettere a contatto ; Intatto non toccato; Tale è un nastro adesivo morbido al tatto ; Commovente al tatto ; Gradevole per aspetti o per modi ; Un segno aggiunto a una lettera per modi ficarne la pronuncia o per distinguerla da altre simili; Giudicate in modi diversi; Gentilezza di modi ; Lo sono le sarte e le modi ste;

