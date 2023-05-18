Molto scabra al tatto

Home / Soluzioni Cruciverba / Molto scabra al tatto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Molto scabra al tatto' è 'Ruvida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUVIDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molto scabra al tatto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto scabra al tatto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ruvida? Qualcosa che si percepisce come ruvida al tatto presenta una superficie irregolare e aspra, difficile da sfiorare senza avvertire una sensazione di ruvidità. Questa caratteristica si manifesta spesso in materiali naturali o superfici non levigate, creando una sensazione tattile che stimola la pelle con una texture dura e irregolare. La superficie ruvida può risultare sgradevole al contatto, ma anche interessante per usi artistici o decorativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Molto scabra al tatto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ruvida

Se la definizione "Molto scabra al tatto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto scabra al tatto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ruvida:

R Roma U Udine V Venezia I Imola D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto scabra al tatto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un equino dalle lunghe orecchieTutt altro che ben lisciataNon levigataRuvidi al tatto e nei modiSoffice al tattoPer nulla ruvida al tattoScabrose al tattoCommovente al tatto