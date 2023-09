Realizzò il Canale di Suez - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Realizzò il Canale di Suez. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il Canale di Suez, una delle più grandi opere di ingegneria del XIX secolo, fu realizzato principalmente grazie all'instancabile sforzo di Ferdinand de Lesseps, un ingegnere francese. Nato nel 1805, Lesseps intraprese l'ambizioso progetto di creare una via navigabile artificiale attraverso l'istmo di Suez in Egitto, collegando il Mar Mediterraneo con il Mar Rosso. Questo canale avrebbe ridotto notevolmente la distanza tra Europa e Asia, permettendo alle navi di evitare la pericolosa circumnavigazione dell'Africa. La costruzione del canale iniziò nel 1859 e fu completata nel 1869, segnando un trionfo dell'ingegneria e dell'ambizione umana. Lesseps fu celebrato in tutto il mondo per il suo lavoro straordinario, sebbene il progetto abbia comportato gravi costi umani e finanziari e avesse un impatto significativo sulla storia del colonialismo in Medio Oriente.

