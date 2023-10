Il fisico che realizzò il prototipo della dinamo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fisico che realizzò il prototipo della dinamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ANTONIO PACINOTTI

Significato/Curiosita : Il fisico che realizzo il prototipo della dinamo

Antonio Pacinotti (Pisa, 17 giugno 1841 – Pisa, 25 marzo 1912) è stato un patriota, politico e scienziato italiano, a cui si deve l'invenzione della dinamo e del motore elettrico in corrente continua.

