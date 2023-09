Le pietre degli acciarini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le pietre degli acciarini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOCAIE

Significato/Curiosita : Le pietre degli acciarini

Armi da fuoco portatili, a ruota ed acciarino. dal xiv secolo essa sostituì il sistema a serpentino e miccia. la pietra focaia più usata era la pirite propriamente... Disambiguazione – "foca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi foca (disambigua). le foche o focidi (phocidae gray, 1821) sono una famiglia...

