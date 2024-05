La Soluzione ♚ Pietre di valore

: GEMME

Curiosità su Pietre di valore: Sull'uso delle fonti. l'italia dei valori (abbr. idv), precedentemente conosciuto come italia dei valori - lista di pietro, è un partito politico italiano... Le Gemme dell'infinito (in inglese Infinity Gems), note anche come Pietre dell'infinito (in inglese Infinity Stones), sono sei oggetti immaginari dei fumetti Marvel Comics. Comparse per la prima volta in The Power of Warlock n. 1 (agosto 1972), solamente diverso tempo dopo, in Avengers Annual n. 7 (dicembre 1977), sono state mostrate tutte. Ciascuna delle Gemme dona al possessore il potere di manipolare un certo aspetto dell'esistenza e, qualora riunite in un unico artefatto capace di imbrigliarne il potere (il Guanto dell'infinito), esse donano l'onnipotenza e l'onniscienza. In Italia hanno esordito su Gli Albi dei Super-Eroi n. 12 (3 ...

