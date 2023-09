Non soggetta a nessuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non soggetta a nessuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIBERA

Significato/Curiosità : Non soggetta a nessuno

La libertà è uno dei concetti più profondi e universali che definisce l'autonomia e l'assenza di costrizioni. Essa rappresenta la capacità di agire, pensare e scegliere senza essere limitati da influenze esterne o restrizioni imposte. La libertà individuale è un diritto fondamentale che sottolinea l'importanza della scelta consapevole e della responsabilità personale. Essa può essere vista come la possibilità di perseguire i propri obiettivi, esprimere le proprie opinioni e vivere la vita in modo autentico. La libertà può esistere a livello personale, sociale e politico ed è un valore centrale nelle democrazie, nelle lotte per i diritti civili e nella ricerca della felicità e dell'autorealizzazione.

