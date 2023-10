Sciogliersi dai vincoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sciogliersi dai vincoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : LIBERARSI

Significato/Curiosita : Sciogliersi dai vincoli

Tutta con materiali salini presi sul luogo, che con l'umidità tendono a sciogliersi, per cui ogni pioggia richiedeva lunghi restauri. una caratteristica... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. liberarsi - figli di una rivoluzione minore è un film del 2007 diretto da salvatore... liberare v. tr. dal lat. liberare, der. di liber «libero» (io lìbero, ecc.). – 1. a. Rendere libero, restituire alla libertà: l. gli schiavi, l. un prigioniero; determinando: l. il paese dai nemici; a. In senso proprio: l. il campo dalle erbacce, l. la casa dai topi; seguì una notte di tiepida pioggia che liberò la primavera (Pavese); l. una ruota, e sim., togliere ogni impedimento (freno, ingranaggio, ecc.) al suo movimento; l. l’intestino, lo CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – CHIMICA FISICA scaricare der. di caricare, col pref. s- nel sign. 1 io scàrico, tu scàrichi, ecc.. - ¦ v. tr. 1. a. togliere un carico dal mezzo di trasporto su cui è caricato, dalla persona o dall'animale che anche con la prep. di del secondo arg.: s. la coscienza di un rimorso, di una colpa, di una responsabilità alleggerire, liberare, sgravare. aggravare, caricare, gravare, oberare. f. di fiumi o altri corsi d'acqua, andare a finire in un bacino e ...Da Treccani Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

