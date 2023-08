Soggetta a facili cambiamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soggetta a facili cambiamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MUTEVOLE

Significato/Curiosita : Soggetta a facili cambiamenti

Crocchette per cuccioli bagnate fino a passare a darle secche verso i 3 mesi. il maltese risente i cambiamenti di tempo, per questo quando fa caldo perde... Scontate evidenze. gianrico carofiglio, una mutevole verità, da einaudi.it, su einaudi.it. scheda-libro una mutevole verità, da ibs.it, su ibs.it. portale letteratura:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Soggetta a facili cambiamenti : soggetta; facili; cambiamenti; Non è soggetta a nessuno; Così è la pelle soggetta a foruncoli e brufoli; Assoggetta mento d un territorio al proprio dominio; È soggetta ad alimentazione forzata; Assoggetta mento agli altrui voleri; Così sono dette certe parlantine facili ; Scatta con facili tà; facili tà di movimenti; facili al perdono; facili tano la ricerca ai lettori; Ci si preoccupa per i suoi cambiamenti ; Il suo colpo apporta cambiamenti ; cambiamenti di posizione; I cambiamenti di direzione in piscina;

Cerca altre Definizioni