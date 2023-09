Si festeggiano a guerra finita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si festeggiano a guerra finita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REDUCI

Significato/Curiosita : Si festeggiano a guerra finita

E gli alleati che, come già accaduto ai belligeranti della prima guerra mondiale, si combatterono su gran parte del pianeta. il conflitto ebbe inizio... L'associazione nazionale combattenti e reduci, in acronimo ancr, è un ente morale di diritto privato, che associa i reduci della prima e della seconda guerra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

