Li apporta la guerra

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li apporta la guerra' è 'Orrori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORRORI

Perché la soluzione è Orrori? Gli orrori sono eventi o situazioni che suscitano paura, orrore e disgusto, spesso legati a tragedie o violenze. La loro presenza innesca emozioni intense e può lasciare cicatrici profonde nelle persone coinvolte o testimoni. Questi episodi, che portano sofferenza e distruzione, sono spesso associati alla guerra, che li apporta come conseguenza delle sue devastanti azioni. La comprensione degli orrori aiuta a riflettere sull'importanza di evitare conflitti e di promuovere la pace.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li apporta la guerra". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Li apporta la guerra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Orrori

Se la definizione "Li apporta la guerra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li apporta la guerra" conferma che la soluzione 'Orrori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Orrori

O Otranto R Roma R Roma O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li apporta la guerra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orrori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le mostruosità della guerraSono esposti in certi sgradevoli museiScene raccapricciantiLi governano i pastoriLi trovi anche in farmaciaLi hanno bassi le ballerineLi esercita chi li detieneLi tende chi trama